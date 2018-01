Preços dos imóveis de Londres caem pela primeira vez desde 2009

O preço médio de um imóvel em Londres caiu em 2017 pela primeira vez em oito anos, devido ao Brexit, indicaram dados nesta quinta-feira (4).

Apesar de os preços terem crescido no país, eles recuaram na capital pela primeira vez desde 2009, calculou a Nationwide, companhia de empréstimos imobiliários.

Os preços de casas no Reino Unido subiram 2,6% no ano passado – menos que os 4,5% do ano anterior -, disse a Nationwide, cuja pesquisa mensal é acompanhada de perto pelos mercados.

Contudo, “Londres teve uma desaceleração marcante, com preços em queda em termos anuais pela primeira vez em oito anos, apesar de um modesto 0,5%” no quatro trimestre, disse o economista-chefe da Nationwide, Robert Gardner.

Além disso, Londres teve o pior desempenho no Reino Unido pela primeira vez desde 2004. “O desempenho do mercado imobiliário em 2008 será determinado em grande medida pelos desmembramentos da economia”, indicou Gardner.

“Os desenvolvimentos do Brexit vão ter importância, mas eles continuam difíceis de prever”, acrescentou. O Reino Unido deve deixar a União Europeia em março de 2019.