Preços do petróleo sobem mais de 2% com otimismo de negociações EUA-China

Os preços do petróleo subiram mais de 2 por cento nesta terça-feira, apoiados por esperanças de que a demanda por petróleo possa subir mais rapidamente se os negociadores dos Estados Unidos e da China resolverem a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Os futuros de petróleo dos EUA (WTI) subiram em 1,26 dólar, ou 2,6 por cento, a 49,78 dólares por barril. Durante a sessão, o contrato tocou 49,95 dólares, o maior nível desde 17 de dezembro.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,39 dólar por barril, ou 2,4 por cento, para 58,72 dólares.

“A situação do comércio é definitivamente otimista; você tem uma boa construção de demanda se conseguirmos fechar este acordo comercial”, disse Bob Yawger, diretor de futuros da Mizuho em Nova York.

As negociações estão indo bem até agora e continuarão na quarta-feira, disse o membro da delegação norte-americana Steven Winberg.

Estes são os primeiros encontros presenciais entre autoridades dos dois países desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram em dezembro com uma trégua de 90 dias em uma guerra comercial que atingiu os mercados financeiros globais.