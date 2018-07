Preços do petróleo caem com aumento da produção da Opep

Nova York – Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, com o aumento da oferta da Arábia Saudita e da Rússia, enquanto o crescimento econômico declina na Ásia em meio às disputas comerciais com os Estados Unidos.

Uma enxurrada de anúncios no fim de semana desestabilizaram os mercados de petróleo. A referência global Brent caiu 2,4% durante a sessão, mudando a direção da semana passada, quando ganhou mais de 5%.

Os futuros do petróleo Brent recuaram US$ 1,93, para US$ 77,30 por barril. O petróleo dos EUA (WTI) teve perda de US$ 0,21, fechando a US$ 73,94 o barril.

O prêmio para o primeiro contrato do WTI ante o segundo contrato foi a US$ 2,38 por barril, a maior diferença desde 20 de agosto de 2014. O movimento indica que o mercado espera que a escassez de oferta seja mais severa no curto prazo.

O fornecedor de informação, Genscape, disse que os estoques norte-americanos de óleo na plataforma de entrega de Cushing, Oklahoma, caíram na semana, disseram operadores. O Genscape disse que os estoques na plataforma diminuíram 3,2 milhões de barris na semana até 22 de junho, mas tiveram um leve aumento nos quatro dias seguintes até 26 de junho.

“Parece haver uma grande incerteza sobre o quanto de petróleo será adicionado no lado da oferta do mercado”, disse Gene McGillian, vice-presidente de pesquisa de mercado na Tradition Energy, se referindo ao quanto de capacidade ociosa a Arábia Saudita poderá fornecer para compensar pelas faltas de fornecimento ao redor do mundo.

“Como isso realmente vai acontecer ainda parece estar no ar.”