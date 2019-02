Preços do hidratado caem por oferta maior do centro-sul

São Paulo – Os preços do etanol hidratado estão em queda nos principais Estados produtores da região Nordeste do Brasil antes mesmo do início da colheita, pressionados pela oferta do produto da região centro-sul, avaliou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta segunda-feira.

O indicador mensal do etanol hidratado Cepea/Esalq(sem frete, sem ICMS) em Pernambuco, Alagoas e Paraíba encerraram julho em baixa, disse o instituto.

Segundo o Cepea, a média em Pernambuco ficou em 1,4271 real por litro, recuo de 1,6 por cento ante o mês anterior, enquanto que a queda em Alagoas foi de 4,9 por cento, com a média passando para 1,3792 real por litro, e na Paraíba o recuo foi de 1,5 por cento, com a média indo para 1,4213.

O avanço da colheita no centro-sul contribuiu também para a redução do indicador semanal Cepea/Esalq que monitora os preços do etanol hidratado e do anidro no Estado de São Paulo.

O hidratado (usado nos carros flex) para São Paulo caiu 0,44 por cento frente à semana anterior, a 1,0844 real/litro (sem impostos, na usina). No caso do anidro (misturado à gasolina), o indicador fechou a 1,2424 real/litro, baixa de 1,87 por cento.