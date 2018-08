Preços do aço e minério de ferro recuam na China após tensão com os EUA

Manila – Os contratos futuros do aço e do minério de ferro na China caíram nesta quinta-feira, com os planos norte-americanos de impor uma tarifa de 25 por cento em importações chinesas avaliadas em 200 bilhões de dólares, em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, disse que o presidente Donald Trump determinou o aumento de uma tarifa previamente proposta de 10 por cento porque a China se recusou a atender às exigências dos EUA e impôs tarifas retaliatórias sobre os produtos norte-americanos.

Pequim disse que reagiria se os Estados Unidos tomarem outras medidas que dificultem o comércio, inclusive aplicando uma tarifa mais alta.

O contrato do vergalhão de aço mais ativo na Bolsa de Xangai, para outubro, fechou em queda de 1,2 por cento, a 4.136 iuanes (607 dólares) por tonelada.

O minério de ferro mais negociado na Bolsa da Dalian, para setembro, caiu 0,9 por cento, a 476 iuanes por tonelada.

No porto de Qingdao, o minério de ferro fechou a 66,87 dólares por tonelada, alta de 0,48 por cento.