Preços de imóveis comerciais caem em outubro para venda e locação

São Paulo – Os preços de imóveis comerciais em outubro caíram tanto na venda quanto na locação, mostrou o índice FipeZap Comercial, que monitora conjuntos e salas com até 200 metros quadrados em quatro cidades do país.

O valor médio do metro quadrado comercial para venda recuou 0,67 por cento ante setembro, para 9.724 reais. No caso de aluguel, o indicador caiu 0,37 por cento, atingindo 41 reais por metro quadrado, mostrou o levantamento.

No acumulado de 2017, os preços acumulam baixa nominal de 3,65 por cento e 3,8 por cento, respectivamente. Em 12 meses, os imóveis comerciais se desvalorizaram 4,11 por cento na venda, e 4,16 por cento no aluguel. Considerando a inflação de 2,21 por cento para o período, o índice FipeZap teve queda real de 6,63 e 6,68 por cento, respectivamente.

A cidade do Rio de Janeiro seguiu com o metro quadrado mais caro para venda em outubro, com valor médio de 10.547 reais, enquanto São Paulo liderou com o ranking de preços para locação (44,27 reais por metro quadrado).

Em Belo Horizonte (MG), o preço médio do metro quadrado ficou em 7.583 reais para venda e 31,29 reais para locação, enquanto em Porto Alegre (RS) o valor ficou em 7.943 e 31,47 reais, respectivamente.