Berlim – Os preços ao produtor na Alemanha recuaram 0,4 por cento em junho na comparação com maio, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela agência federal de estatísticas do país.

Na comparação anual, os preços aumentaram 1,6 por cento no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters estimavam que os preços recuariam 0,2 por cento em junho ante o mês anterior e subiriam 1,8 por cento na comparação anual.