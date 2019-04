Preços ao consumidor dos EUA sobem 0,4% em março

São Paulo — O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em março ante fevereiro, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio acima da mediana da previsão de uma pesquisa de 32 analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%.

O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal de março, ficando um pouco abaixo da projeção dos analistas, de alta de 0,2%.

Na comparação anual, o CPI subiu 1,9% em março e seu núcleo avançou 2%. As expectativas eram de ganhos de 1,8% e 2,1%, respectivamente. Com informações da Dow Jones Newswires.

Nos 12 meses até março, o índice subiu 1,9 por cento. Em fevereiro, o acumulado havia sido de 1,5 por cento, que foi a mais fraca desde setembro de 2016.

A inflação tem permanecido fraca, com os salários aumentando moderadamente apesar do aperto das condições do mercado de trabalho. O cenário de fraqueza da inflação junto com a desaceleração da economia sustentam a decisão do mês passado do Federal Reserve de suspender sua campanha de três anos de elevações de juros.