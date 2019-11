Preços ao consumidor dos EUA avançam mais do que o esperado em outubro

Washington – Os preços ao consumidor dos Estados Unidos se recuperaram mais do que o esperado em outubro e o núcleo da inflação acelerou, o que, juntamente com a redução das tensões comerciais e dos temores de uma recessão, sustenta o sinal do Federal Reserve de que não haverá mais cortes na taxa de juros norte-americana no curto prazo.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta quarta-feira que seu índice de preços ao consumidor avançou 0,4% no mês passado, com as famílias pagando mais por energia, saúde, alimentos e uma variedade de outros bens. Esse foi o maior avanço do índice desde março, após leitura estável em setembro.

Nos 12 meses encerrados em outubro, o índice de preços ao consumidor subiu 1,8%, após alta de 1,7% em setembro.

Economistas consultados pela Reuters previam que a inflação avançaria 0,3% em outubro e 1,7% na comparação anual.

(Por Lucia Mutikani)