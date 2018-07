Preço médio do diesel nos postos volta a cair, mostra pesquisa da ANP

Rio de Janeiro – O preço médio do diesel nos postos do Brasil voltou a cair na semana passada, após registrar na semana anterior a primeira alta semanal desde a instituição de um programa de subsídios do governo federal a fornecedores como a Petrobras e importadores.

O valor médio do diesel —combustível mais consumido do país–, nos postos brasileiros, atingiu 3,38 reais por litro na semana encerrada em 21 de julho, queda de 0,2 por cento ante a semana anterior, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana encerrada em 14 de julho, os postos registraram uma leve alta ante a semana anterior, encerrando uma série de cinco quedas consecutivas desde o início do programa de subsídios, criado pelo governo federal como resposta a uma greve história de 11 dias dos caminhoneiros em maio, contra os altos preços do combustível.

A leve alta da semana anterior foi atribuida a uma elevação dos preços do biodiesel.

Para reduzir os preços, Petrobras e importadoras congelaram preços de comercialização e serão ressarcidas em até 30 centavos por litro, dependendo de condições de mercado. Além disso, o governo também cortou impostos federais e conta com Estados que cortem também ICMS.

O diesel vendido nos postos recebe uma mistura de 10 por cento de biodiesel, que não está sendo subsidiado pelo governo.

A gasolina, por sua vez, registrou média nos postos brasileiros de 4,5 reais por litro na semana passada, alta de 0,1 por cento sobre a semana anterior, segundo a ANP.

Ao contrário do diesel, que atualmente tem seus preços congelados nas refinarias, devido ao programa de subsídios, a gasolina da Petrobras permanece sofrendo ajustes quase que diários, seguindo indicadores internacionais, como o preço do barril do petróleo e o dólar, com a empresa buscando rentabilidade.

O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, por sua vez, teve queda 1,2 por cento na semana, para 2,775 reais por litro, mostrou a pesquisa da ANP.