Preço médio da gasolina atinge máxima pela 6ª semana seguida

Rio de Janeiro – O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis no Brasil teve uma alta leve de 0,02 por cento nesta semana frente à semana anterior, atingindo uma nova máxima nominal no Brasil, apontou levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço da gasolina atingiu uma média de 4,053 reais por litro, ante 4,052 reais na semana passada, segundo pesquisa da ANP.

Foi o sexto recorde semanal consecutivo dos preços da gasolina no país.

A gasolina tem renovado máximas nominais (sem considerar a inflação) nas bombas em uma série histórica da ANP iniciada em 2013, ajudado pela decisão do governo federal de elevar tributos dos combustíveis (PIS/Cofins) no fim de julho.

Segundo a pesquisa da ANP, a cotação do diesel nos postos brasileiros registrou alta de 0,7 por cento, para 3,327 reais por litro.

No caso do etanol hidratado, houve avanço de 0,9 por cento, para 2,852 reais por litro.