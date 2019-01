Preço do Petróleo sobe mais de 4% esperando alívio entre EUA e China

Nova York – Os preços do petróleo subiram mais de 4 por cento nesta quarta-feira, com as negociações entre os EUA e a China aumentando as esperanças de alívio das tensões comerciais entre as duas superpotências, enquanto os cortes na produção de petróleo liderados pela Opep também deram suporte para os preços.

O contrato futuro do petróleo Brent fechou em alta de 2,72 dólares, ou 4,63 por cento, a 61,44 dólares por barril, enquanto o petróleo nos EUA (WTI) subiu 2,58 dólares, ou 5,18 por cento, para 52,36 dólares por barril.

Os ganhos acentuados do dia ampliaram uma alta que elevou os preços em mais de 13 por cento em 2019.

“Depois de um dezembro terrível para os mercados de risco, o petróleo bruto continua a ter um clima positivo”, disse Stephen Innes, da corretora de futuros Oanda, em Cingapura, observando que os investidores estão menos receosos de que as tensões comerciais entre EUA e China possam desacelerar o crescimento econômico global e reduzir a demanda por petróleo.

As negociações comerciais em Pequim se estenderam por três dias, em meio a sinais de progresso em questões como as compras chinesas de commodities agrícolas e energéticas dos EUA.