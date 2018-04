Preço do açúcar só deve subir na safra 2019/2020, diz CEO da Alvean

Os preços do açúcar devem começar a se recuperar apenas por volta de 2020, já que o excesso de oferta global continuará a pesar sobre as cotações, disse nesta terça-feira o chefe-executivo da maior comerciante de açúcar do mundo, Alvean.

A crescente produção na Índia, Tailândia e na União Europeia levou a um superávit de açúcar no mercado mundial e os futuros do açúcar branco na ICE atingiram seu nível mais fraco em mais de nove anos nesta terça-feira, enquanto o açúcar bruto escorregou para uma mínima de 2 anos e meio.

Gareth Griffiths, que assumiu a presidência da Alvean no ano passado, estimou o superávit global de açúcar em 25 milhões de toneladas para as temporadas combinadas de 2017/18 e 2018/19.

“No curto prazo, os preços devem ficar menores”, disse Griffiths à Reuters.

“É provável que os preços comecem a se recuperar durante o ano-safra brasileiro de 2019/20 ou no ano-calendário de 2020. Não é provável que aconteça antes disso”, disse ele nos bastidores da conferência de açúcar da Platts Kingsman em Genebra.

A Alvean é uma joint venture entre o grupo agrícola norte-americano Cargill e a brasileira Copersucar estabelecida em 2014.