Preço de moradias na China sobe 0,4% em novembro ante outubro

Pequim – Os preços de moradias na China subiram com um pouco mais de força na comparação mensal de novembro, mas mostraram leve desaceleração no confronto anual, em meio aos esforços de Pequim para conter a expansão no setor imobiliário da segunda maior economia do mundo.

O valor médio de novas moradias em 70 cidades chinesas aumentou 0,4% em novembro ante outubro, excluindo-se projetos de habitação subsidiados pelo governo, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Em outubro, o preço médio havia avançado 0,3% em relação a agosto.

Na comparação anual, o preço médio das moradias cresceu 5,5% em novembro, depois de avançar 5,7% em outubro.