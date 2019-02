Preço de bens de capital freia investimentos, diz Mantega

São Paulo – O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a taxa de investimento no Brasil seria maior se o preço relativo de bens de capital não fosse cadente. Mantega afirmou que o investimento público vem subindo.

“O que mais se move é o investimento de estatais capitaneadas pela Petrobras”, disse ele em seu discurso no 10º Fórum de Economia, realizado em São Paulo, nesta segunda-feira, 30.

Mantega afirmou que, para elevar a renda per capita até 2022, o investimento teria de ser equivalente a 24% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele disse também que o aumento dos investimentos – Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – depende do crescimento da construção.

Para o ministro, o plano de negócios da Petrobras, a empresa brasileira que mais investe no país, é de US$ 240 bilhões.

Segundo Mantega, a produção da Petrobras em 2020 alcançará 4 milhões de barris por dia. Hoje, está em 2 milhões. “Seremos exportadores de petróleo e derivados daqui a alguns anos”.

A conta comercial do petróleo deve melhorar nos próximos anos, avaliou. “A exploração de petróleo tem efeito multiplicador na indústria”, salientou o ministro.