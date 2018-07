Preço de aluguel residencial acumula alta de 1,9% no 1º sem, diz FipeZap

São Paulo – O preço médio do aluguel residencial ficou praticamente estável em junho ante maio, mas acumulou alta de 1,93 por cento nos seis primeiros meses do ano, mostrou o índice FipeZap, que monitora os valores de apartamentos prontos em 15 cidades brasileiras por anúncios na internet.

Conforme o levantamento, 8 dos 15 municípios pesquisados apresentaram elevação no preço de locação, com destaque para Curitiba (+0,95 por cento), Recife (+0,72 por cento) e São Bernardo do Campo (+0,44 por cento). Já as cidades com maior queda no valor do aluguel residencial foram Rio de Janeiro (-0,66 por cento), Salvador (-0,63 por cento) e Florianópolis e Fortaleza (ambas em -0,54 por cento).

Em 12 meses, o indicador acumula alta de 0,75 por cento em termos nominais, influenciado pelo avanço dos preços de locação em locais como Recife (+7,29 por cento), Goiânia (+5,98 por cento) e Distrito Federal (+5,04 por cento).

Na outra ponta, os municípios com maior variação negativa em 12 meses foram Niterói (-6,71 por cento), Rio de Janeiro (-6,14 por cento) e Fortaleza (-1,15 por cento).

Ao fim de junho, São Paulo era o município com o aluguel residencial mais caro (36,74 reais por metro quadrado), seguido por Rio de Janeiro (31,03 reais) e Distrito Federal (29,74 reais), segundo a pesquisa.

Já as cidades mais baratas para locação eram Goiânia (16,10 reais por metro quadrado), Fortaleza (16,17 reais) e Curitiba (17,29 reais).