Preço da gasolina sobe nos postos após 12 semanas em queda

Rio de Janeiro — Os preços médios da gasolina tiveram leve avanço nesta semana nos postos do Brasil, interrompendo uma série de 12 semanas consecutivas de recuo, é o que mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (9). Segundo a agência, o diesel também subiu ligeiramente.

Os avanços ocorreram após a Petrobras anunciar alta de 4% no preço médio da gasolina e avanço de 3,75% no do diesel em suas refinarias, a partir de 1º de agosto.

Os repasses dos ajustes no preço dos combustíveis da Petrobras nas refinarias para ao consumidor final, nos postos, dependem de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

A gasolina avançou 0,16% nesta semana, ante a semana anterior, para 4,319 reais por litro.

Já o etanol hidratado, seu concorrente nas bombas, subiu 0,36%, na mesma comparação, para 2,798 reais por litro.

O diesel teve uma alta de 0,09%, na mesma comparação, para 3,524 reais por litro, após três semanas em queda.