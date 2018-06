Preço da gasolina cai 0,68% nas refinarias, após duas altas seguidas

A Petrobras irá reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 0,68 por cento a partir de terça-feira, para 1,9976 real por litro em média, informou a companhia em seu site.

O movimento ocorre diante da recente queda nos preços do petróleo, dado o aumento de produção nos Estados Unidos e a perspectiva de maior oferta pelo cartel Opep.

Os reajustes da gasolina seguem as diretrizes publicadas pela Petrobras em meados do ano passado, quando a política de preços da empresa passou a prever movimentos quase que diários, seguindo cotações internacionais, entre outros fatores, em busca de rentabilidade.

No caso do diesel, a empresa aceitou interromper os reajustes diários, como parte de um acordo fechado pelo governo federal com caminhoneiros para encerrar uma paralisação que afetou fortemente a economia do país.

Ficou acertado, porém, que a empresa será ressarcida pelo governo por possíveis perdas financeiras.

Na sexta-feira, a Petrobras informou que aderiu à primeira fase do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel.

Na ocasião, a empresa decidiu por reduzir em 0,07 real por litro o valor médio de venda do diesel nas refinarias e terminais, à vista e sem tributos, passando a 2,0316 reais por litro a partir de sexta-feira.