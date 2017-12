Preço da gasolina atinge máxima pela 4ª semana seguida

RIO DE JANEIRO – O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis no Brasil subiu 0,7 por cento nesta semana frente à semana anterior, atingindo uma nova máxima nominal no Brasil, apontou levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

O preço da gasolina atingiu uma média de 4,051 reais por litro, ante 4,023 reais na semana passada, segundo pesquisa da ANP.

Foi o quarto recorde semanal consecutivo dos preços da gasolina no país. [nL1N1NU1MQ] [nL1N1NN23T]

A gasolina tem renovado máximas nominais (sem considerar a inflação) nas bombas em uma série histórica da ANP iniciada em 2013, ajudado pela decisão do governo federal de elevar tributos dos combustíveis (PIS/Cofins) no fim de julho.

Segundo a pesquisa da ANP, a cotação do diesel nos postos brasileiros registrou alta de 1 por cento, para 3,337 reais por litro.

No caso do etanol hidratado, houve avanço de 0,5 por cento, para 2,827 reais por litro.