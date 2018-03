Preço da energia de curto prazo cai para R$40,1 em todas regiões

São Paulo – O preço spot da eletricidade, ou Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), utilizado no mercado de energia de curto prazo, foi fixado para a próxima semana em 40,16 reais por megawatt-hora para todas regiões do país, informou nesta quinta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O valor representa uma queda de mais de 80 por cento frente à semana anterior, quando os preços estavam na casa dos 230 reais por megawatt-hora, à exceção da região Norte, onde o PLD já estava em 40,16 reais anteriormente. O valor é o mínimo permitido pela regulação.

A redução nos preços, segundo a CCEE, deve-se à boa previsão de chuvas na região das hidrelétricas em abril.

Esse cenário favorável irá inclusive beneficiar os consumidores, com a manutenção da chamada bandeira tarifária verde nas contas de luz em abril, o que significa que não haverá cobranças adicionais, segundo informou nesta quinta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Mais cedo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou que as hidrelétricas do Sudeste devem receber no próximo mês chuvas em 94 por cento da média histórica. No Sul, a expectativa é de precipitações em 152 por cento da média e, no Norte, em 95 por cento.