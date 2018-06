Pré-sal: Câmara dá urgência a PL que autoriza Petrobras a vender campos

Brasília – A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um requerimento que confere regime de urgência ao projeto que autoriza a Petrobras a vender até 70 por cento dos campos da chamada cessão onerosa.

Pelo texto do projeto que passa a tramitar em regime especial, esses campos cedidos pela União à empresa poderão ser negociados e ter a titularidade transferida, desde que seja preservada a participação da estatal em no mínimo 30 por cento do consórcio formado.

O projeto também exige uma autorização prévia da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a manutenção do objeto e das condições contratuais.