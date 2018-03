PPI: 70 empreendimentos concluídos vão gerar cerca de R$ 142 bi

Brasília – A Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Moreira Franco, anunciou nesta segunda-feira, 19, que durante a 5ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foram qualificados 31 novos empreendimentos para dar continuidade aos processos de licitação.

Até o momento quase 50% do cronograma previsto pelo PPI foi executado e, segundo a secretaria-federal, os 70 empreendimentos concluídos vão gerar cerca de R$ 142 bilhões de investimentos nos próximos anos.

Segundo a pasta, o setor de energia tem 24 lotes de linhas de transmissão. A previsão é que o leilão nº 02/2018 vai gerar R$ 8,83 bilhões em investimentos em diversos Estados. O leilão ainda será realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ainda na área de energia, o conselho debateu e aprovou uma resolução sobre o processo de desestatização da Eletrobras. O PPI informa que a Eletrobras, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES “somarão esforços para avançar com os estudos e demais medidas necessárias para o andamento do projeto”.

Na área logística, mais sete terminais portuários foram qualificados no PPI, sendo três terminais de combustíveis no Porto de Cabedelo (PB); dois terminais de granéis líquidos no Porto de Santos (SP); e dois terminais no Porto de Suape (PE).Segundo a pasta, o arrendamento desses terminais tem uma estimativa de investimentos que ultrapassa R$ 1,3 bilhão.

O PPI completará dois anos em maio e agora, segundo o governo, passa a ter um portfólio de 175 projetos, sendo que 70 foram entregues. Dos 105 projetos em andamento, 47 estão em fase de estudo; 45, em consulta pública; 9, em análise no Tribunal de Contas da União (TCU); e quatro já estão com o edital publicado.