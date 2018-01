Poupança tem menor captação líquida desde 2014, diz BC

Brasília – A caderneta de poupança registrou entrada líquida de 19,373 bilhões de reais em dezembro, fechando 2017 com ingresso de 17,127 bilhões de reais, o melhor dado anual desde 2014, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira.

Em 2017, houve ingresso de 14,775 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e de 2,352 bilhões de reais na poupança rural. Isso ocorreu na esteira da gradual recuperação da economia após dois anos de profunda recessão.

Além disso, iniciativas como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a liberação do PIS/Pasep para idosos ajudaram a aumentar os recursos disponíveis para os trabalhadores, em ano marcado por inflação baixa e juros também menores.