Poupança tem saldo de R$3,74 bi em julho, melhor para mês desde 2014

Brasília – A caderneta de poupança registrou entrada líquida de 3,748 bilhões de reais em julho, divulgou o Banco Central nesta segunda-feira, quinto resultado mensal seguido no azul e o melhor para o mês desde 2014.

Os depósitos superaram os saques em 2,067 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em julho, ao passo que na poupança rural houve ingresso de 1,681 bilhão de reais.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a poupança conta com entrada líquida de 11,097 bilhões de reais, contra saída líquida de 9,955 bilhões de reais em igual período do ano passado.