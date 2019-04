Porto de Santos terá obras para ampliar cais no valor de R$ 150 mi

São Paulo — A Santos Brasil informou que fechou contrato com a construtora Axxo para a realização das obras de ampliação do cais do Tecon Santos – o maior terminal de contêineres da América do Sul, localizado na margem esquerda do Porto de Santos. Serão investidos aproximadamente R$ 150 milhões para ampliar em 220 metros o cais acostável do terminal, totalizando 1.510 metros.

Segundo a empresa, a obra é mais uma etapa do projeto de modernização e ampliação do Tecon Santos. Com a expansão, o terminal passará a ter capacidade de receber simultaneamente até três navios New Panamax (366 metros), que ficará com 1.200 metros de cais, e mais um navio no TEV (Terminal de Veículos), que permanecerá com 310 metros de cais. As obras terão duração estimada de 18 meses.

A Santos Brasil afirma que o atual ciclo de investimentos na modernização e ampliação do Tecon Santos começou em 2018, com uma primeira fase de aquisições de equipamentos, no montante de cerca de R$ 100 milhões: dois guindastes de cais STS (ship-to-shore cranes) de última geração, 30 reboques e 30 terminal tractors para a movimentação de cargas no pátio, equipamentos com capacidade para 65 toneladas, podendo transportar até dois contêineres cheios de 20 pés.

A previsão da companhia é investir aproximadamente R$ 300 milhões no terminal entre 2018 e 2019. Além dos R$ 150 milhões nas obras do cais, até o final do ano serão investidos ainda cerca de R$ 10 milhões em tecnologia da informação e cerca de R$ 40 milhões em outros serviços de cais. “O projeto total de modernização do Tecon Santos prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão”, afirma a empresa.

A previsão é de que com as melhorias, o terminal ampliará em ao menos 20% a capacidade de movimentação, de 2 milhões de TEU (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) para 2,4 milhões de TEU/ano.