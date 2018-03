EUA impõem sanções à Coreia do Norte por morte do irmão de Kim

Washington – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira novas sanções – que não especificou – contra a Coreia do Norte por utilizar uma arma química no assassinato de Kim Jong-nam, irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Este anúncio é realizado no mesmo dia no qual Kim Jong-un se mostrou disposto a negociar com os EUA a desnuclearização da península coreana, um oferecimento que o presidente americano, Donald Trump, recebeu com cautela, mas com a expectativa de que possa dar frutos.

