Após ofensiva do Fed, apostas em queda de 0,25 ponto na Selic ainda valem?

São Paulo — As decisão anunciada neste domingo pelo Fed, Banco Central dos Estados Unidos, de cortar a taxa de juros americana pela segunda vez em menos de duas semanas como resposta ao coronavírus aumenta as apostas no Brasil sobre uma redução mais acentuada na Selic. A próxima reunião do Copom acontece na quarta-feira (18).

“Achamos que podem anunciar uma queda maior que 0,50 ponto percentual depois do anúncio de ontem do Fed”, diz Rafael Cardoso, economista-chefe do Daycoval. A instituição, porém, mantem sua estimativa oficial em um corte de 0,50.

“O BC terá que se pronunciar se deseja ou cortar os juros para dar suporte ao preço dos ativos ou se deseja controlar o câmbio. As duas coisas nos parece impossível e mesmo queimando reservas o efeito pode ser tímido”, diz André Perfeito, chefe da corretora Necton.

O UBS, banco suíço de investimentos, foi mais longe e pediu que o Banco Central brasileiro aja imediatamente com um corte de 1 ponto percentual na taxa básica, hoje em 4,25%.

“Acreditamos que essas medidas justifiquem uma ação mais agressiva e preventiva do Banco Central. Prevemos agora um corte imediato na taxa de 100 pontos-base, levando a Selic a 3,25%”, escreveram os economistas do banco Tony Volpon e Fabio Ramos em relatório enviado a clientes.

O economista-sênior da XP Investimentos, Marcos Ross, prevê que o Banco Central fará uma redução de meio ponto percentual, e vai ainda anunciar mais medidas de estímulo à economia. Além disso, ele espera que haverá uma maior intervenção no mercado de câmbio.

“Mantemos nossa visão que o BC, ao longo da semana ou na segunda, anunciará um corte de 0,50 ponto percentual junto com outras medidas de estímulo“, diz Ross.

No relatório divulgado no domingo, 15, a XP mudou também a projeção da Selic para 2020. “Mudamos nosso entendimento a respeito do corte total na Selic ao longo de 2020: de 3,50% para 2,75%“.

Até a semana passada, grande parte dos analistas apostava em um corte de 0,25 ponto percentual. “O Brasil enfrenta um intenso choque negativo doméstico e externo à atividade real”, disse o Goldman Sachs em relatório do dia 16, em que justificou sua previsão de corte de 0,25 ponto.

A Guide Investimentos também segue com previsão de 0,25 ponto de corte, assim como o Itaú: “Entendemos que, em termos líquidos, os desenvolvimentos das últimas semanas, a evolução do balanço de riscos e das perspectivas para a inflação, permitem uma cautelosa flexibilização adicional da política monetária”, diz o Itaú em nota.