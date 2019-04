Politicamente, BPC tem “enorme chance de cair”, diz Guedes

Campos do Jordão — O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu nesta sexta-feira, 5, que as mudanças propostas pelo governo no Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm “enorme chance de cair” no Congresso.

Em sua fala, Guedes defendeu ainda a implementação de um regime de capitalização e disse que os dados usados pela oposição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em relação ao Chile “são falsos”.

Corrida

O ministro da Economia voltou a criticar a “fábrica de desigualdades” da Previdência brasileira e disse que a obrigação dele é “correr até o fim” pelas mudanças nas aposentadorias. “Mas entenderei se for derrotado”, disse.

Guedes afirmou ainda que há “empenho extraordinário” do presidente Jair Bolsonaro em relação à reforma da Previdência. “No fundo, o presidente faz um sacrifício enorme para falar que vamos nesta direção. Eu sei que de fora existem essas cobranças, eu não consigo pedir muito mais empenho dele. Estou vendo o empenho extraordinário, dado o DNA dele. Cada um está dando o que pode dar”, afirmou.

Potencial

O ministro da Economia disse ainda que, “se tirar algumas coisas”, a reforma da Previdência ainda pode ter potência fiscal.

Se não houver reforma com potência fiscal suficiente, Guedes disse que não terá a irresponsabilidade de lançar um novo regime, em referência à proposta de criar um sistema de capitalização.