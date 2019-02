Política monetária não é a melhor ferramenta de estabilidade

Washington – A política monetária apresenta grandes limitações como ferramenta para lidar com riscos à estabilidade financeira, e a regulação têm que executar o papel principal, afirmou nesta quarta-feira a chair do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Yellen afirmou ser apropriado cada vez mais discutir estabilidade financeira nas deliberações sobre política monetária. Ela ponderou que apenas em raras circunstâncias a política deve mudar para combater os riscos à estabilidade.

“O custo potencial… deve ser muito grande para tornar os riscos de estabilidade financeira o centro do debate sobre política monetária”, disse Yellen em declarações preparadas para evento patrocinado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Yellen também minimizou as preocupações com a crescente tomada de risco nos EUA. “Não vejo atualmente necessidade para a política monetária se desviar do foco primário de atingir estabilidade de preço e emprego máximo”, disse ela.