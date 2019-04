Podemos quer aprovar reformas, mas protegerá mais pobres, diz líder

Brasília – O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto (GO), afirmou nesta quarta-feira, 10, que o partido quer votar as reformas do País e isso inclui a reforma da Previdência. “Iremos proteger os mais pobres, os trabalhadores”, disse o líder ao chegar ao Palácio do Planalto para encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

José Nelto destacou, no entanto, que a bancada do Podemos não irá votar as mudanças propostas pelo governo no benefício de assistência social para idosos de baixa renda, o BPC. “BPC a gente não vota, eu falo pela bancada”, afirmou.

Com relação à aposentadoria rural, o líder disse que o partido defende que seja mantida a regra atual.

Ele falou ainda da preocupação com relação à proposta de capitalização. “Capitalização é muito temerária, temos preocupação”, comentou.

O presidente Bolsonaro tem nesta quarta-feira uma agenda de encontros com lideranças de partidos, numa tentativa de reforçar o diálogo do Executivo com o Congresso, em prol da reforma da Previdência.