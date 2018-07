Podemos fechar acordo comercial entre EUA e Reino Unido, diz Trump

Chiquers – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está ansioso para finalizar um acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido, assumindo um tom totalmente diferente do adotado em entrevista, quando disse que os planos de May para a saída da União Europeia anulariam as chances de fechar um acordo do tipo.

“Nós queremos fazer negócios com o Reino Unido e o Reino Unido quer fazer negócios conosco”, disse Trump em coletiva de imprensa com May, no jardim de sua residência oficial em Chequers.

Em entrevista publicada apenas horas antes da reunião entre os dois líderes, Trump criticou os “muito infelizes” resultados da estratégia da primeira-ministra para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Perguntado sobre a entrevista, Trump disse que não criticou a primeira-ministra e que tem muito respeito por ela.