PMI industrial do Reino Unido atinge máxima desde agosto de 2013

São Paulo – O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria do Reino Unido avançou de 56,6 em outubro a 58,2 em novembro, informou nesta sexta-feira a IHS Markit.

Com isso, a leitura atingiu a máxima desde agosto de 2013 e também superou a previsão de 56,7 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A IHS Markit destacou os números fortes de novas encomendas e da produção do setor industrial do Reino Unido no período, com uma demanda doméstica sólida.

Diretor da IHS Markit, Rob Dobson diz no comunicado que o setor, no rimo atual, avança a um ritmo aproximado de 2%, o que dá um impulso à expansão econômica do país.