PMI da zona do euro sobe a 57,5 em novembro e confirma prévia

Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

Por Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu para 57,5 em novembro, de 56 em outubro, segundo dados finais publicados hoje pela IHS Markit.

O resultado confirmou a estimativa prévia de novembro, com a leitura acima da marca de 50 marcando o 53º mês consecutivo de expansão da atividade no bloco.

Apenas o PMI de serviços da zona do euro avançou para 56,2 em novembro, de 55 em outubro, ficando em linha com a projeção do mercado.