PMI da zona do euro atinge em dezembro maior nível em 82 meses

Por Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, subiu para 58 em dezembro, de 57,5 em novembro, atingindo o maior nível em 82 meses, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit.

O avanço acima da marca de 50,0 indica que a atividade econômica do bloco continuou se expandindo neste mês e em ritmo mais acentuado. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam leve queda do indicador, a 57,3.

Somente o PMI industrial da zona do euro avançou para o patamar recorde de 60,6 em dezembro, de 60,1 em novembro. Neste caso, a projeção do mercado era de baixa do índice a 59,9.

Já o PMI de serviços do bloco subiu para 56,5 na prévia de dezembro, de 56,2 em novembro, tocando o nível mais alto em 80 meses. A expectativa de analistas era de queda do indicador, a 56. Com informações da Dow Jones Newswires.