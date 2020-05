PMI composto da zona do euro cai à mínima histórica de 13,6 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 29,7 em março para a mínima histórica de 13,6 em abril, em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.

O resultado, porém, ficou ligeiramente acima da leitura prévia de abril e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 13,5 em ambos os casos.

No mesmo período, apenas o PMI de serviços da zona do euro recuou de 26,4 para 12, também mínima inédita. A estimativa preliminar havia sido de 11,7.

As leituras dos PMIs abaixo de 50 mostram que a atividade econômica do bloco se contraiu em ritmo recorde no mês passado.

Vendas sofre queda histórica em março

As vendas no varejo da zona do euro sofreram uma queda histórica de 11,2% em março ante fevereiro, diante do violento impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE) a Eurostat. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam contração de 10,5% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista da zona do euro tiveram redução de 9,2% em março.

A Eurostat também revisou os números de vendas de fevereiro, para avanço mensal de 0,6% e acréscimo anual de 2,5%.