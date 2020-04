PMEs terão linha de crédito do Bradesco para pagamento de salários

O Bradesco vai oferecer uma linha de crédito destinada a folha de pagamento de funcionários de pequenas e médias empresas. A opção entra em vigor na segunda-feira (6) e poderá ser solicitada pela internet ou nas agências, por telefone.

A linha de capital de giro para o segmento receberá 85% de financiamento do Tesouro Nacional, com recursos repassados pelo BNDES, e 15% dos próprios bancos, que serão responsáveis pelo crédito aos clientes. Quem solicitar o produto de crédito terá prazo de 36 meses (com 6 meses de carência) e taxa fixa de 3,75% ao ano.

Segundo o Bradesco, a nova linha poderá beneficiar até 1 milhão de trabalhadores. Serão elegíveis ao financiamento empresas com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais.

O banco ainda informou que o solicitante poderá financiar até duas folhas de pagamento desde que o valor seja limitado a dois salários mínimos por funcionário.

Outra norma imposta para proteger o emprego é que a companhia que fizer uso da linha de crédito não poderá demitir o funcionário sem justa causa por 60 dias. O prazo começa a contar a partir da contratação do produto.

A medida tem o objetivo de garantir a sobrevivência das empresas e preservar o emprego. A ação faz parte da MP 944 que instituiu o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central.