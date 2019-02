Plenário do Senado aprova Flávia Perlingeiro para diretoria da CVM

Brasília – O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, por 56 a 6, o nome de Flávia Martins Sant’Anna Perlingeiro para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mais cedo, Flávia já havia participado de sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, juntamente com o economista Roberto Campos Neto, indicado para a presidência do Banco Central.

Ainda hoje, o plenário do Senado deve votar o nome de Campos Neto e de dois novos diretores do BC, Bruno Serra Fernandes, que ocupará a diretoria de Política Monetária, e João Manoel Pinho de Mello, que será o titular da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução.