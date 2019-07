Plenário da Câmara inicia sessão para votação da Previdência; siga

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu sessão no plenário da Casa nesta quarta-feira para a votação em primeiro turno da reforma da Previdência.

Maia anunciou que, apesar de encerrada a discussão na madrugada desta quarta, ele estava concedendo tempo para três deputados falarem a favor da reforma e outros três falarem contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), por conta de um acordo com a oposição.

A expectativa do governo, segundo o negociador da equipe econômica para a reforma, o secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, é que o texto-base da reforma seja votado às 18h. Inicialmente, porém, esperava-se que o processo de votação do primeiro turno, que inclui o texto-base da reforma e os destaques que serão apresentados, se estendesse até a madrugada de quinta-feira.

A fase de discussão da proposta acabou nesta madrugada, por 353 votos favoráveis a 118. Com a conclusão dessa etapa, a votação do texto-base, em primeiro turno, começa nesta quarta de manhã.

Os deputados discutiram o substitutivo aprovado pela comissão especial, do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresenta novas regras para aposentadoria e pensões.

O texto aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados.

Ficaram de fora da proposta a capitalização (poupança individual) e mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores rurais.

A previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) é concluir a votação do segundo turno até o começo do recesso parlamentar. no dia 18.

A PEC necessita de 308 votos, equivalentes a três quintos dos 513 deputados, para ser aprovada em dois turnos de votação.

Segundo o regimento da Casa, entre o primeiro e o segundo turno de votação é necessário um intervalo de cinco sessões do plenário. Mas, caso seja aprovada em primeiro turno, a previsão é que haja votação para quebra de interstício.

Hoje, o potencial de economia em dez anos da reforma está em R$ 933 bilhões. Além disso, há mais R$ 53,5 bilhões incluídos no cálculo da Previdência, mas esse número refere-se a aumento de arrecadação com a taxação de bancos.

Nas conversas desta terça, agentes de segurança pública, professores e procuradores do Ministério Público, por meio da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ainda tentavam abrandar as regras estipuladas para essas categorias – o que deve reduzir a economia prevista com a reforma para um patamar abaixo de R$ 900 bilhões.

Na madrugada de quarta-feira, Rodrigo Maia concordou em uma nova forma para o cálculo do benefício para as mulheres, que tem potencial em diminuir a economia prevista em até R$ 30 bilhões num período de dez anos.

Acompanhe a sessão ao vivo:

(Com Estadão Conteúdo, Reuters e Agência Câmara)