Plantio de soja no Brasil vai a 96% da área

São Paulo – O plantio de soja da safra 2018/19 no Brasil avançou para 96 por cento da área total, alta de 3 pontos percentuais em uma semana, informou nesta sexta-feira a AgRural, destacando que as atividades no Centro-Oeste e Sudeste já se encerraram.

A semeadura, que deve ocupar 35,9 milhões de hectares segundo a consultoria, está à frente dos 95,5 por cento de um ano atrás e dos 93 por cento da média de cinco anos.

“As atenções agora se voltam para as condições de desenvolvimento das lavouras. Por isso, o tempo seco e a elevação das temperaturas observados nesta semana já colocaram em alerta os produtores do Paraná e de Mato Grosso do Sul”, disse a AgRural em boletim semanal.

“As precipitações devem continuar tímidas nesses dois Estados nos próximos dias. A boa notícia é que as temperaturas máximas não devem continuar tão altas”, acrescentou.