Plantio de soja 2018/19 no país chega a 71%, em ritmo recorde, diz AgRural

São Paulo – O plantio da safra de soja 2018/19 no Brasil chegou a 71 por cento da área nesta semana, um aumento de 11 pontos percentuais ante a semana passada e acima dos 57 por cento de um ano atrás, mantendo-se como o mais rápido da história, informou a AgRural nesta sexta-feira, 9.

Mato Grosso, maior produtor nacional, lidera os trabalhos com 96 por cento de sua área já semeada, registrando também ritmo recorde, ante 79 por cento no ano passado, segundo a consultoria, acrescentando que o tempo permanece favorável ao plantio e que as lavouras estão se desenvolvendo bem.

Outro destaque feito no relatório semanal da AgRural é o avanço da semeadura no Rio Grande do Sul, que atingiu 39 por cento da área, mas que pode apresentar necessidade de replantio em alguns pontos.

“As chuvas deram uma trégua e permitiram o avanço das máquinas, mas a umidade alta herdada da semana passada tem resultado em tombamento e pode haver replantio”, disse a consultoria.

Milho

A semeadura da primeira safra de milho 2018/19 na região centro-sul do Brasil alcançou 82 por cento da área, alta de 17 pontos percentuais na semana e à frente dos 55 por cento há um ano atrás e dos 63 por cento na média de cinco anos.

No Sul do país, o único estado que ainda está plantando é o Paraná, segundo maior produtor, disse a AgRural.