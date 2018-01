Planejamento vê IPCA abaixo da meta como “resultado favorável”

O Ministério do Planejamento divulgou nota nesta quarta-feira, 10, comentando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017, que ficou em 2,95%, abaixo do piso (3%) da meta para o ano passado.

A pasta destacou que essa é a menor variação desde 1998 e a segunda menor inflação de um ano desde que a o IPCA começou a ser calculado, em 1980.

“O ano de 2017 terminou com resultados favoráveis no campo econômico. Saímos da maior recessão da nossa história, com dois anos seguidos de queda no PIB, voltamos a gerar empregos e a inflação, como divulgada hoje pelo IBGE, mostrou recuo de maneira significativa”, avaliou o Planejamento.

O ministério destacou ainda que a deflação de 1,87% no grupo Alimentos e Bebidas elevou o poder de compra do orçamento das famílias brasileiras.

Desde 2010, reforçou a pasta, os preços de alimentos e bebidas tinham elevação média superior a 9% por ano.

“Para 2018, os analistas de mercado, de acordo com Boletim Focus projetam que a inflação ficará abaixo de 4%, novamente inferior ao centro da meta. Com a inflação sob controle, o País pode dar continuidade ao processo de recuperação do crescimento econômico em curso gerando empregos e aumentando a renda das famílias”, concluiu o Planejamento.