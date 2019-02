PIB tende a piorar nos próximos meses, avalia economista

3/9 (Germano Luders/EXAME)

Elaboração: EXAME.com Previsões para 2011 Dez/2010 Maio/2011 PIB 5% 4,5% IPCA 5,3% 6,3% Taxa de câmbio - média (R$/US$) 1,70 1,66 Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 1,70 1,90 Balança comercial (US$) 2,7 bi 17,7 bi Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) 12,75% 12,75%

São Paulo - Com uma previsão de crescimento de 4,5% do PIB neste ano, o ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda José Roberto Mendonça de Barros é o mais otimista entre os oito economistas consultados por. "Temos um pouco menos de crescimento com mais inflação. A equação é fechada com mais indexação, que permite a aceleração da inflação nesse momento." Entre as revisões nas projeções, o maior salto aconteceu na balança comercial. "Nós esperávamos que as importações tivessem um peso maior e que o comportamento dos preços de commodities fosse mais discreto. Mas, devemos ter novamente um bom resultado no comércio exterior, o que traz certa tranquilidade para a conta corrente também", diz Mendonça de Barros, que é sócio da MB Associados. No momento em que o câmbio está valorizado no Brasil, o economista é o único que projeta alta na cotação do dólar, que encerraria o ano valendo R$ 1,90. No entanto, a desvalorização cambial seria revertida em 2012. "Mudamos nosso call de câmbio por conta de uma possível alteração da política monetária americana. Pode ser que o Fed não mexa exatamente até o final do ano na trajetória de juros, mas isso deve ocorrer até o começo do ano que vem. Isso deve causar uma mudança de portfólio, que deverá afetar nossa moeda no curto prazo. Mas continua valendo para 2012 que, passado esse efeito, o câmbio deverá continuar apreciando. No geral, é uma economia um pouco pior do que estimávamos no final do ano passado, à despeito da melhora da balança."