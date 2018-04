PIB mensal apurado pelo Itaú Unibanco tem alta de 0,5% em fevereiro

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) apurado pelo Itaú Unibanco mostrou crescimento de 0,5% em fevereiro, já dessazonalizado, após queda de 0,4% em janeiro.

Também houve alta de 0,5% no trimestre encerrado em fevereiro na comparação com o trimestre finalizado em novembro, informa a instituição em nota. Ainda houve aumento de 0,5% do PIB mensal Itaú Unibanco (PM-Itaú), antes denominado Pibiu, em fevereiro no confronto com igual mês de 2017. O resultado representa uma desaceleração em relação ao de janeiro (1,1%) nesta mesma base de comparação.

A expectativa do banco é que o PM-Itaú tenha nova alta em março, de 0,3%, por enquanto, com base nos indicadores coincidentes.

Em relação ao dado de fevereiro, a instituição cita o ligeiro avanço de 0,2% da produção industrial, em relação a janeiro, e o de 0,1% do volume de serviços neste período. Em contrapartida, acrescenta, as vendas do varejo restrito (-0,2%) e as vendas do ampliado (-0,1%) cederam.

Ao avaliar a abertura por componentes do PM-Itaú, o banco mostra que houve avanço em sete dos 13 indicadores que compõem o índice mensal. A maior alta foi apurada no comércio (0,7%), seguida pelo serviços de informação (0,5%). A maior queda foi observada em serviços industriais de utilidade pública, de 2,3%.