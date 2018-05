PIB mensal apurado pelo Itaú Unibanco tem alta de 0,3% no 1º tri

Maria Regina Silva, do Estadão Conteúdo

Por Maria Regina Silva, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A atividade econômica apurada pelo Itaú Unibanco registrou crescimento de 0,3% no primeiro trimestre na comparação com o último trimestre.

A taxa é consistente com a expectativa do banco para o crescimento esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) dos três primeiros meses, que será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 30, às 9 horas.

Caso a alta seja confirmada, ficará acima da expansão de 0,1% vista no último trimestre do ano passado.

Em março, o PIB apurado pelo Itaú subiu 0,1% após alta de 0,5% em fevereiro, com ajuste sazonal. Na comparação com o terceiro mês de 2017, o PIB mensal Itaú Unibanco (PM-Itaú) cresceu 0,7%. Preliminarmente, a expectativa do banco é que o indicador de abril mostre alta de 0,3%.

Dentre 13 componentes do PM-Itaú, oito apresentaram avanço em março em relação ao mês anterior. Segundo a instituição, o maior crescimento foi verificado em serviços de informação (1,7%), seguido pela indústria extrativa (1,5%). Em contrapartida, a queda mais significativa, de 0,4%, foi observada em serviços de transportes.