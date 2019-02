PIB dos Estados Unidos cresceu 2,9% em 2018

Washington – A economia dos Estados Unidos desacelerou menos do que o esperado no quarto trimestre em meio ao consumo e a gastos empresariais sólidos, deixando o crescimento de 2018 pouco abaixo da meta anual do governo de 3 por cento.

O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada de 2,6 por cento no quarto trimestre, depois de expandir 3,4 por cento no período entre julho e setembro. A economia cresceu 2,9 por cento em 2018, melhor desempenho desde 2015 e acima dos 2,2 por cento vistos em 2017.

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta do PIB a uma taxa de 2,3 por cento no quarto trimestre.