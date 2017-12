PIB do Japão cresce mais rápido do que o esperado no 3º tri

Tóquio – A economia do Japão cresceu duas vezes mais rápido do que originalmente estimado no terceiro trimestre graças a grandes ganhos nas despesas de capital.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 2,5 por cento, em termos anualizados entre julho e setembro, batendo a leitura preliminar de 1,4 por cento de expansão.

O componente de despesa de capital do PIB foi revisado para aumento de 1,1 por cento em relação ao trimestre anterior, bem acima do crescimento de 0,4 por cento previsto e da leitura preliminar de 0,2 por cento.

Os economistas dizem que a taxa de crescimento divulgada nesta sexta-feira é insustentável, mas ainda estão confiantes de que a economia continuará a expandir-se no próximo ano com ritmo moderado.

“A economia está indo bem, mas o crescimento anualizado acima de 2 por cento parece um pouco rápido demais”, disse o economista-sênior da Mizuho Securities, Norio Miyagawa.