PIB do Japão cresce à taxa anualizada de 1,6% no 4º tri

Tóquio – A economia do Japão se expandiu no quarto trimestre de 2017 mais rápido do que o anteriormente estimado pelo Ministério das Finanças do país. De acordo com o órgão, o Produto Interno Bruto (PIB) se expandiu à taxa anualizada de 1,6% no período. Na primeira leitura, o nível de crescimento em mesmos termos era de 0,5%.

Para esta revisão do PIB, analistas ouvidos pela Trading Economics estimavam avanço menor, de 0,7%.

Em termos não-anualizado, a economia do Japão teve expansão trimestral de 0,4%. A leitura inicial apontava para crescimento de 0,1%.

O dado confirma que a terceira maior economia do planeta teve crescimento por oito trimestres consecutivos, a maior sequência de expansão em 28 anos.

Os investimentos do setor privado subiram 1,0% em bases trimestrais, comparado a uma expansão inicialmente estimada em 0,7%. Já a demanda doméstica cresceu 0,4%, ante projeção anterior de 0,1%.

Fonte: Dow Jones Newswires.