PIB do Brasil cresce 1% em 2017 e confirma fim da recessão

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,1% no 4º trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (01).

Com isso, a economia brasileira fechou o ano com expansão de 1%. A mediana das estimativas apuradas pela Bloomberg era de 1,1% e o governo também trabalhava com uma previsão nesta linha.

“O PIB surpreendeu o mercado para baixo. A gente está caminhando para um equilíbrio melhor, mas que não está consolidado”, diz Silvia Matos, coordenadora técnica do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV).

O número confirma a saída da recessão do Brasil após duas quedas consecutivas no PIB: -3,5% em 2016 e -3,5% em 2015.

A perda acumulada ficou acima dos 7% no período, o pior tombo da série histórica dos últimos 100 anos.

Setores

A agropecuária puxou o resultado do ano com 13% de crescimento, com destaque para a alta das produções nacionais de milho (55,2%) e soja (19,4%).

“Apesar do peso relativo menor, a safra recorde representou a principal contribuição para o resultado positivo do PIB no ano”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, em nota.

Os serviços, que tem o maior peso no resultado, cresceram 0,3% no ano com destaque para altas de 1,8% no Comércio e 1,1% nas Atividades Imobiliárias.

O setor sentiu o impacto da recuperação no consumo das famílias, que cresceu 1% puxado pela melhora de “indicadores de inflação, juros, crédito, emprego e renda”, segundo o IBGE.

Já a Indústria ficou estável, sem crescimento na média, após três anos seguidos de queda.

O destaque positivo foi a alta de 4,3% nas Indústrias Extrativas e o destaque negativo foi a queda de 5% na Construção.

Em valores atuais, o PIB em 2017 somou R$ 6,6 trilhões.

A taxa de investimento caiu de 16,1% do PIB em 2016 para 15,6% em 2017, enquanto a taxa de poupança subiu de 13,9% do PIB em 2016 para 14,8% em 2017.

No setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 5,2%, enquanto as importações subiram um pouco menos: 5%.

Período de comparação PIB 4º Tri 2017 / 3º tri 2017 0,1% 4º Tri 2017 / 4º Tri 2016 2,1% 2017 / 2016 1,0% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 6.559,9

Período de comparação Agropec. Indústria Serviços 4º Tri 2017 / 3º tri 2017 0% 0,5% 0,2% 4º Tri 2017 / 4º Tri 2016 6,1% 2,7% 1,7% 2017 / 2016 13,0% 0,0% 0,3% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 299,5 1.212,0 4.137,1