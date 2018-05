Economia brasileira cresce 0,4% no 1º tri em relação ao anterior, diz IBGE

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no 1º trimestre de 2018 em relação ao trimestre anterior, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (30).

Foi a quinta alta seguida nessa medida após oito quedas consecutivas. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a alta foi de 1,2%.

Os números ficaram dentro da expectativa de analistas ouvidos pela Reuters, que era de 0,4% de crescimento sobre o trimestre anterior e 1,3% na comparação anual.

“Mas como tem sido infelizmente recorrente, é um dado que se torna automaticamente velho. Por conta de tudo que aconteceu em maio, o 2º trimestre dará um tom de desaceleração e o ano será ruim em relação ao que se imaginava a princípio”, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.

No Boletim Focus divulgado na segunda-feira (28), já incorporando os primeiros efeitos da greve dos caminhoneiros, o mercado financeiro cortou sua projeção de crescimento para 2018 de 2,5% para 2,37%.

Setores

A Agropecuária subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, mas caiu 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado (quando cresceu a dois dígitos).

Indústria e Serviços cresceram apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, mas 1,6% e 1,5%, respectivamente, na base anual.

A Indústria de Transformação foi um destaque com alta anual de 4%, puxado pela “produção de bebidas; móveis; máquinas e equipamentos; papel e celulose; metalurgia; veículos; equipamentos de informática”, segundo o IBGE.

Já um dos pontos fracos da Indústria foi a Construção Civil, um dos setores mais afetados pela crise, que caiu 2,2% na base anual.

Também houve queda anual de 1,9% no setor de Extração Mineral, com impacto tanto da extração de petróleo e gás natural como de minérios ferrosos.

Consumo e investimento

O Consumo das Famílias, responsável por cerca de 70% do PIB, teve alta de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foi a quarta alta seguida nessa base de comparação, resultado “dos indicadores de crédito para pessoa física, bem como das taxas de inflação e de juros mais baixas”, diz o comunicado.

O investimento, uma das primeiras vítimas da crise avançou 0,6% na comparação trimestral e 3,5% na comparação anual.

Foi a segunda alta seguida nessa base depois de quatorze quedas, “justificado pelo aumento da importação e produção de bens de capital, já que a construção manteve desempenho negativo”.

A taxa de investimento em relação ao PIB voltou a subir na comparação anual, de 15,5% no 1º trimestre de 2017 para 16% no 1º trimestre de 2018.

A mesma coisa aconteceu com a taxa de poupança, que foi de 15,8% para 16,3% no mesmo período. Já o consumo do governo segue em queda: 0,4% na base trimestral e 0,8% na base anual.

As importações subiram 7,7% enquanto as exportações cresceram 6%.

Período de comparação PIB 1º Tri 2018 / 4º tri 2017 0,4% 1º Tri 2018 / 1º Tri 2017 1,2% Acumulado 4 trimestres / 4 trimestres anteriores 1,3% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 1.641,10

Período de comparação Agropec. Indústria Serviços 1º Tri 2018 / 4º tri 2017 1,4% 0,1% 0,1% 1º Tri 2018 / 1º Tri 2017 -2,6% 1,6% 1,5% Acumulado 4 trimestres / 4 trimestres anteriores 6,1% 0,6% 1,0% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 93,9 291,7 1015,0

Período de comparação Investimento Cons. Fam. Cons. Gov. 1º Tri 2018 / 4º tri 2017 0,6% 0,5% -0,4% 1º Tri 2018 / 1º Tri 2017 3,5% 2,8% -0,8% Acumulado 4 trimestres / 4 trimestres anteriores -0,1% 2,1% -0,6% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 263,2 1.046,3 305,5

Revisão

O Brasil cresceu um pouco mais do que havia sido inicialmente divulgado nos dois últimos trimestres do ano passado, segundo o IBGE. Esse tipo de revisão é praxe.

No quarto trimestre, a alta trimestral do PIB foi revisada: do 0,1% divulgado antes para 0,2%. Já a do terceiro trimestre foi revisada, da mesma forma, de 0,2% para 0,3%.

No primeiro trimestre, a alta foi revisada para baixo: de 1,3% para 1,1%. A taxa do segundo trimestre não sofreu revisões. O balanço do ano fechado de 2017 segue em 1% de crescimento.