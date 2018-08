PIB do Brasil cresce 0,2% no 2º trimestre, diz IBGE

São Paulo – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,2% no 2º trimestre de 2018 em relação ao trimestre anterior.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A previsão do mercado era de 0,1%, de acordo com levantamento da Bloomberg com 29 economistas. Banco Fibra e Itaú Unibanco projetavam uma alta de 0,3%.

Foi a sexta alta trimestral seguida. A taxa de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior ficou em 1%, a quinta alta seguida nesta medida.

“O efeito da greve dos caminhoneiros foi mais discreto que inicialmente projetado, se configurando em grande medida como um choque isolado”, escreve Andre Perfeito, economista-chefe da corretora Spinelli.

Grupos

Os Serviços foram o destaque com alta trimestral de 0,3%, enquanto a Agropecuária teve estabilidade e a Indústria registrou nova queda, de 0,6%.

No setor externo, houve queda das exportações (5,5%) e das importações (2,2%) em relação ao trimestre anterior.

A formação bruta de capital fixo, medida do investimento na economia, também voltou a cair na comparação trimestral: 1,8%.

Ainda assim, a taxa de investimento em relação ao PIB ficou em 16% no trimestre, acima dos 15,3% do mesmo período do ano anterior. Já a taxa de poupança foi de 15,7% para 16,4% do PIB no mesmo intervalo.

Período de comparação PIB 2º Tri 2018 / 1º tri 2018 0,2% 2º Tri 2018 / 2º Tri 2017 1,0% Acumulado 4 trimestres / 4 trimestres anteriores 1,4% Valores correntes no ano (R$ bilhões) 1693,3